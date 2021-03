**Covid: grandi scimmie vaccinate a zoo San Diego, è la prima volta** (2) (Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos/Dpa) - "Questo ci ha fatto capire che le altri grandi scimmie erano a rischio. Vogliamo fare del nostro meglio per proteggerle dal virus, non sappiamo che impatto può avere su di loro", ha spiegato Nadine Lamberski, responsabile della salute degli animali dello zoo. "E' una cosa sensata. Questi animali sono incredibilmente preziosi. Il numero di grandi scimmie in cattività è limitato", ha detto lo zoologo del parco, Pascal Gragneux, ricordando che nel mondo vi sono solo 200 bonobo in cattività e che questa scimmie sono più vicine a noi dei gorilla e quindi potenzialmente più vulnerabili al contagio. "Questa è veramente un'opportunità preziosa per osservare cosa accade a specie protette come i grandi primati, quando vengono vaccinati", afferma Gagneux, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos/Dpa) - "Questo ci ha fatto capire che le altrierano a rischio. Vogliamo fare del nostro meglio per proteggerle dal virus, non sappiamo che impatto può avere su di loro", ha spiegato Nadine Lamberski, responsabile della salute degli animali dello zoo. "E' una cosa sensata. Questi animali sono incredibilmente preziosi. Il numero diin cattività è limitato", ha detto lo zoologo del parco, Pascal Gragneux, ricordando che nel mondo vi sono solo 200 bonobo in cattività e che questasono più vicine a noi dei gorilla e quindi potenzialmente più vulnerabili al contagio. "Questa è veramente un'opportunità preziosa per osservare cosa accade a specie protette come iti, quando vengono vaccinati", afferma Gagneux, ...

