Covid Emilia Romagna, 3.246 nuovi casi e 46 morti: i dati di oggi 5 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono 3.246 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 46 morti. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 42.699 e la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 7,6%. Da inizio pandemia sono stati 273.376 i contagi nella Regione. Continuano ad aumentare, quindi, i ricoveri: in terapia intensiva sono 266, 7 in più rispetto a ieri, 2.663 quelli negli altri reparti Covid, 68 gli ingressi nelle ultime 24 ore. I 46 nuovi decessi sono così distribuiti a livello territoriale: 25 in provincia di Bologna, 5 in provincia di Parma, 4 in provincia di Ferrara e 3 in provincia di Rimini. Ancora, due in provincia di Modena, due in provincia di ... Leggi su udine20 (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono 3.246 icontagi da Coronavirus insecondo il bollettino reso noto. Da ieri sono stati registrati altri 46. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 42.699 e la percentuale deipositivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 7,6%. Da inizio pandemia sono stati 273.376 i contagi nella Regione. Continuano ad aumentare, quindi, i ricoveri: in terapia intensiva sono 266, 7 in più rispetto a ieri, 2.663 quelli negli altri reparti, 68 gli ingressi nelle ultime 24 ore. I 46decessi sono così distribuiti a livello territoriale: 25 in provincia di Bologna, 5 in provincia di Parma, 4 in provincia di Ferrara e 3 in provincia di Rimini. Ancora, due in provincia di Modena, due in provincia di ...

