Covid, è scontro fra il Texas e la Casa Bianca sulle mascherine (Di venerdì 5 marzo 2021) Niente mascherina in Texas. Almeno questa è la volontà del governatore repubblicano Greg Abbott, che ha posto fine all’obbligo di indossare la mascherina nello stato americano a partire dal prossimo 10 marzo. “La rimozione dell’obbligo in tutto lo stato non pone fine alla responsabilità personale”, ha detto Abbott, parlando da un’affollata sala da pranzo di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 5 marzo 2021) Niente mascherina in. Almeno questa è la volontà del governatore repubblicano Greg Abbott, che ha posto fine all’obbligo di indossare la mascherina nello stato americano a partire dal prossimo 10 marzo. “La rimozione dell’obbligo in tutto lo stato non pone fine alla responsabilità personale”, ha detto Abbott, parlando da un’affollata sala da pranzo di InsideOver.

