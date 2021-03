Covid e regioni che cambiano colore: i dati dei contagi preoccupano e l’Italia cambia ancora (Di venerdì 5 marzo 2021) La situazione dei contagi in Italia resta l’osservata speciale. Oggi, come ogni venerdì, sono attesi i dati dell’Iss sull’andamento della settimana, ma la pandemia e la varianti del Covid tornano a fare paura in molte regioni, mentre si apre al rischio concreto di nuova passaggi di zona. I dati del 4 marzo parlano chiaro con 22.865 contagi e un tasso di positività al 6,7%. Covid, la situazione nelle regioni Se i contagi aumentano, destino di molte regioni sarà quello di cambiare di nuovo colore. Al momento, a rischiare la zona rossa ci sono Lombardia, Campania, Emilia-Romagna e Abruzzo. Non solo le sole regioni a rischio: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 marzo 2021) La situazione deiin Italia resta l’osservata speciale. Oggi, come ogni venerdì, sono attesi idell’Iss sull’andamento della settimana, ma la pandemia e la varianti deltornano a fare paura in molte, mentre si apre al rischio concreto di nuova passaggi di zona. Idel 4 marzo parlano chiaro con 22.865e un tasso di positività al 6,7%., la situazione nelleSe iaumentano, destino di moltesarà quello dire di nuovo. Al momento, a rischiare la zona rossa ci sono Lombardia, Campania, Emilia-Romagna e Abruzzo. Non solo le solea rischio: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, ...

myrtamerlino : Tante, troppe regioni in cui le date per i pazienti #fragili non sono certe. Ma una persona che soffre di fibrosi,… - fattoquotidiano : #Covid, le Regioni corrono ai ripari. Sul Fatto di domani cosa non hanno fatto i governatori - fabioalisei : Dopo un anno ne lo Stato ne le Regioni hanno trovato una strategia di contenimento del COVID più efficace che lasci… - alessand_mella : RT @myrtamerlino: Tante, troppe regioni in cui le date per i pazienti #fragili non sono certe. Ma una persona che soffre di fibrosi, o i #d… - Etruria72 : @lauracaschera C'é una pandemia seria ok!La causa di questi 98.288 morti non è stata causata solo dal Covid ma da a… -