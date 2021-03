Covid, dopo Ancona da domani zona rossa anche Macerata. Acquaroli incontra i prefetti. Scuole, dove sono tutte chiuse e dove no. Università ... (Di venerdì 5 marzo 2021) Ancona Nel giorno del record di contagi nelle Marche (919) con gli ospedali che registrano un picco nei ricoveri, gli uffici della Regione stanno preparato un piano anti Covid che entrerà in azione ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 5 marzo 2021)Nel giorno del record di contagi nelle Marche (919) con gli ospedali che registrano un picco nei ricoveri, gli uffici della Regione stanno preparato un piano antiche entrerà in azione ...

fattoquotidiano : Covid, “rischiamo di essere travolti, l’incubo è tornato”: Bonaccini cambia tono. “Bisogna resistere per non chiude… - LaStampa : Patrizio Bianchi: “La variante ci ha costretti a chiudere, la Dad resterà anche dopo il Covid” - SkyTG24 : Minacce a Liliana Segre dopo il vaccino anti-Covid, perquisizioni e sequestri a 2 persone - FsSenni : RT @intuslegens: In #lockdown il Covid non faceva che salire. È sceso col caldo. DIscoteche e assembramenti in estate: non è salito di un p… - GHERARDIMAURO1 : RT @ilfaroonline: Il Papa all’aeroporto di Fiumicino dopo 15 mesi: in Iraq con un volo Alitalia Covid-free -