Covid, dentro il polo vaccinale della Caserma Ferrari Orsi di Caserta: è uno dei più grandi d’Italia – Video (Di venerdì 5 marzo 2021) Le immagini dal polo vaccinale della Caserma Ferrari Orsi di Caserta, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi, uno dei centri più grandi per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19. All’interno, 26 box per le somministrazioni, già disponibili, ma con la possibilità di aggiungere altre due postazioni. L’installazione consentirà di somministrare fino a mille vaccini al giorno con 40 medici e infermieri dell’Asl coadiuvati dal personale logistico della Brigata “Garibaldi”. La struttura comprende anche soluzioni per le persone con disabilità o con mobilità ridotta che avranno spazi e cOrsie dedicate. Il centro, allestito nell’area denominata “Campo El Alamein”, in poche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Le immagini daldi, sedeBrigata Bersaglieri Garibaldi, uno dei centri piùper la somministrazione del vaccino contro il-19. All’interno, 26 box per le somministrazioni, già disponibili, ma con la possibilità di aggiungere altre due postazioni. L’installazione consentirà di somministrare fino a mille vaccini al giorno con 40 medici e infermieri dell’Asl coadiuvati dal personale logisticoBrigata “Garibaldi”. La struttura comprende anche soluzioni per le persone con disabilità o con mobilità ridotta che avranno spazi e ce dedicate. Il centro, allestito nell’area denominata “Campo El Alamein”, in poche ...

ilfattovideo : Covid, dentro il polo vaccinale della Caserma Ferrari Orsi di Caserta: è uno dei più grandi d’Italia – Video - clikservernet : Covid, dentro il polo vaccinale della Caserma Ferrari Orsi di Caserta: è uno dei più grandi d’Italia – Video - Noovyis : (Covid, dentro il polo vaccinale della Caserma Ferrari Orsi di Caserta: è uno dei più grandi d’Italia – Video) Pla… - biondifil : Ecco. Ora, per una volta, si possono prendere i responsabili (a tutti i livelli), metterli dentro per epidemia colp… - Adeleblabla : RT @intuslegens: Ma qualcuno si ricorda dell'Isis? Niente. Erano quattro comparse pagate da servizi segreti per farvi paura, rafforzare pot… -