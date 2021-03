Covid: Campania diventa rossa, Lombardia resta arancione scuro. Sardegna ancora bianca (Di venerdì 5 marzo 2021) Le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza entreranno in vigore lunedì 8 marzo. Veneto e Friuli Venezia Giulia diventano arancioni, fascia in cui rientrano anche Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Umbria, Toscana e leprovince autonome di Bolzano e Trento. Rimangono gialle Liguria, Lazio, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. Nella fascia di rischio più alta anche Basilicata e Molise Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 marzo 2021) Le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza entreranno in vigore lunedì 8 marzo. Veneto e Friuli Venezia Giuliano arancioni, fascia in cui rientrano anche Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Umbria, Toscana e leprovince autonome di Bolzano e Trento. Rimangono gialle Liguria, Lazio, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. Nella fascia di rischio più alta anche Basilicata e Molise

TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - repubblica : ?? Covid, la Lombardia evita la zona rossa, a differenza della Campania. Veneto e Friuli arancioni, Lazio e Liguria… - SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: 'Siamo ormai in zona rossa' - iasius_1 : RT @ElioLannutti: Covid, De Luca: 'In Campania siamo in zona rossa, così non si può più reggere'. Vuoi mettere quella con Draghi ? Come mai… - puntomagazine : Pubblicato il nuovo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania sulla situazione attuale relativa alla di… -