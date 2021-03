Covid | Brusaferro lancia un duro avvertimento | “Ci avviciniamo alla soglia d’allarme | non di allerta”

MediasetTgcom24 : Covid, Brusaferro: 'Alcuni focolai negli ospedali, meno nelle Rsa' #Silviobrusaferro - Adnkronos : #Covid #Italia, Brusaferro: 'Vicini a soglia d'allarme' - Giornaleditalia : Covid, Brusaferro(Iss): Rt supera 1, le varianti preoccupano - BettaninManuela : Covid, Brusaferro: 'Alcuni focolai negli ospedali, meno nelle Rsa' - Tgcom24 ?@s_brusaferro? vergognatevi. Avete fa… - OnlineAletheia : Covid Italia, Brusaferro: “Vicini a soglia d’allarme” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brusaferro

Read More SaluteItalia,: 'Vicini a soglia d'allarme' 5 Marzo 2021Italia, Rt sopra l'uno. Il dato di oggi "non è una buona notizia". "L'obiettivo è riportarlo il prima ...Read More SaluteItalia,: 'Vicini a soglia d'allarme' 5 Marzo 2021Italia, Rt sopra l'uno. Il dato di oggi "non è una buona notizia". "L'obiettivo è riportarlo il prima ...La Cabina di regia invita tutte le regioni dove è presente la variante brasiliana ad implementare le misure di restrizione e di contenimento. Rezza: il... I dati del monitoraggio settimanale del minis ...Covid, il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, ha firmato le nuove ordinanze. La Campania passa in zona rossa da lunedì ...