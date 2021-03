Covid Brescia, ricoverato in terapia intensiva a soli 19 anni (Di venerdì 5 marzo 2021) Gravissimi casi di Covid a Brescia e provincia, anche tra persone molto giovani: ricoverato in terapia intensiva a soli 19 anni. Si moltiplicano anche tra i più giovani i casi gravissimi di Coronavirus: l’ultimo in ordine di tempo, è quello di un giovane di appena 19 anni che si trova nella terapia intensiva della Poliambulanza. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 marzo 2021) Gravissimi casi die provincia, anche tra persone molto giovani:in19. Si moltiplicano anche tra i più giovani i casi gravissimi di Coronavirus: l’ultimo in ordine di tempo, è quello di un giovane di appena 19che si trova nelladella Poliambulanza. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

