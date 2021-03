RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - SkyTG24 : ?? #Draghi ha nominato il Generale Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza #Covid19 al posto di Do… - FatimaCurzio : RT @ilmessaggeroit: Covid, bollettino del Lazio: oltre oltre 1.500 nuovi contagi, a Roma 600 casi. Frosinone a rischio zona rossa https://t… - salernotoday : Covid-19: 2.842 nuovi positivi e altri 13 decessi, il bollettino - Adnkronos : I dati dell'emergenza nella regione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

'Comincia a vedersi la ricrescita italiana ma anche in altri Paesi. C'è un aumento di nuovi casi in Europa, come ha segnalato ieri l'Ecdc'. Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ...NAPOLI. Sono 2.842 i nuovi casi di- 19 in Campania, di cui 341 risultanti dai test rapidi antigenici, 62 in più rispetto al dato diffuso neldi giovedì, dall'analisi, però, di 25.327 tamponi, di cui 4.401 antigenici, ...Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 4 marzo dell'unità di Crisi regionale riporta 2.842 positivi su 25.327 tamponi effettuati ...Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 5 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Mentre l'Iss rileva come ...