Covid Basilicata, 169 contagi e zero decessi: bollettino 5 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono 169 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nelle scorse 24 ore non risultano decessi. Sono 1.666 i tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale. I lucani guariti o negativizzati sono 203 a cui si aggiungono altre 270 guarigioni "a seguito – riferisce la task force – di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell'Istituto superiore di sanità". Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi sono Potenza (56), Grumento Nova (24), Maratea (15). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 3.655 (-375), di cui 3.548 in isolamento domiciliare, mentre sono 11.809 le persone residenti in ...

