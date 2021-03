Covid, attesa per il cambio di colore: Emilia Romagna e Campania verso il rosso, a rischio arancione più Regioni. Terapie intensive in sofferenza (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza ondata irrompe e l’Italia corre verso l’arancione e il rosso. Come ogni venerdì negli ultimi 4 mesi, le Regioni attendono i risultati del monitoraggio dell’Iss sulla situazione Corononavirus e si preparano per la decisione sui nuovi colori. Alcune aree del Paese – come la Lombardia, in arancione scuro da mezzanotte – hanno già anticipato i cambiamenti operando ulteriori restrizioni, dato che le varianti del Coronavirus stanno imponendo azioni rapide per contrastarne la diffusione. Il dato più preoccupante è quello sulle Terapie intensive, che con i 232 nuovi ingressi di ieri raggiunge la cifra dei 2.475 posti letto occupati, a un passo dalla soglia critica dei 3 mila. A rischiare la zona rossa da lunedì 8 marzo sono la Campania, con una ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza ondata irrompe e l’Italia correl’e il. Come ogni venerdì negli ultimi 4 mesi, leattendono i risultati del monitoraggio dell’Iss sulla situazione Corononavirus e si preparano per la decisione sui nuovi colori. Alcune aree del Paese – come la Lombardia, inscuro da mezzanotte – hanno già anticipato i cambiamenti operando ulteriori restrizioni, dato che le varianti del Coronavirus stanno imponendo azioni rapide per contrastarne la diffusione. Il dato più preoccupante è quello sulle, che con i 232 nuovi ingressi di ieri raggiunge la cifra dei 2.475 posti letto occupati, a un passo dalla soglia critica dei 3 mila. A rischiare la zona rossa da lunedì 8 marzo sono la, con una ...

