Covid, arrestato l'"untore": si sputava nelle mani e toccava oggetti (Di venerdì 5 marzo 2021) La notizia choc arriva dal Brasile: arrestato un uomo che sputava nelle sue mani e toccava oggetti qua e là per spargere il coronavirus. sputava ovunque, con folle pervicacia, per spargere il temutissimo Covid. Per tale motivo un uomo è stato arrestato due volte questa settimana, nello Stato brasiliano di Rio Grande do Sul (sud). L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

