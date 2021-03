Covid | Anav | ' sempre disponibili per trasporto studenti'

(Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Il settore degli autobus a noleggio e del'privato' passeggeri èdisponibile a fare la sua parte per aiutare ilpubblico locale e in particolare glia raggiungere la scuola senza congestionare i mezzi, uno dei principali rischi per la diffusione della pandemia di19. "E' certamente possibile continuare a utilizzare i bus da noleggio con conducente per i servizi integrativi delpubblico locale", spiega all'Adnkronos Giuseppe Vinella, presidente dell', l'associazione nazionale della categoria. Tra l'altro, le risorse per farlo, ci sono e sono state stanziate da un decreto ristori e dalla legge di bilancio. "Per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di tpl relativi al 2021 che servono ...

...dedicato a un tema ancora "caldissimo" (nonostante sia ormai passato un anno dall'arrivo del... sono stati chiamati Giuseppe Vinella, presidente dell'associazione di categoria, Andrea ...L'evento è dedicato a un tema ancora caldo a distanza di un anno dall'arrivo delnelle nostre ... Interverranno, Flixbus e Webasto, tratteggiando il profilo di quanto è stato fatto in questi ...Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Il settore degli autobus a noleggio e del trasporto 'privato' passeggeri è sempre disponibile a fare la sua parte per aiutare il trasporto pubblico locale e in particolare ...L’attenzione alle misure di prevenzione come perno fondamentale di una strategia di successo per rilanciare il trasporto in autobus in Italia: questo il tema della tavola rotonda «Prevenzione e sanifi ...