Covid, 26 scienziati chiedono una nuova inchiesta Oms su origine del virus. Ma la Cina dice “no” (Di venerdì 5 marzo 2021) Ventisei scienziati internazionali hanno firmato una lettera aperta chiedendo una nuova inchiesta internazionale sull’origine del virus Sars-Cov-2, perché il team dell’Oms che si trovava a Wuhan il mese scorso non avrebbe avuto accesso sufficiente per indagare sulle possibili fonti del virus, inclusa una possibile fuga di laboratorio, ma la Cina ha respinto questa ipotesi, sostenendo che si tratta di una richiesta “politicizzata”. Nella lettera, i firmatari criticano l’operato della missione dell’Oms a Wuhan, tra gennaio e febbraio, e dichiarano che il team di esperti non aveva “il mandato, l’indipendenza o i necessari accessi” per condurre un’indagine “piena e senza restrizioni”. Tra le critiche, inoltre, il gruppo di scienziati pone dubbi ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021) Ventiseiinternazionali hanno firmato una lettera aperta chiedendo unainternazionale sull’delSars-Cov-2, perché il team dell’Oms che si trovava a Wuhan il mese scorso non avrebbe avuto accesso sufficiente per indagare sulle possibili fonti del, inclusa una possibile fuga di laboratorio, ma laha respinto questa ipotesi, sostenendo che si tratta di una richiesta “politicizzata”. Nella lettera, i firmatari criticano l’operato della missione dell’Oms a Wuhan, tra gennaio e febbraio, e dichiarano che il team di esperti non aveva “il mandato, l’indipendenza o i necessari accessi” per condurre un’indagine “piena e senza restrizioni”. Tra le critiche, inoltre, il gruppo dipone dubbi ...

