Covid | 24 036 nuovi casi e 297 morti Tasso di positività a 6 | 3%

(Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA – Da ieri in Italia sono stati rilevati 24.036 nuovi casi a fronte di 378.463 tamponi effettuati, il tasso di positività è dunque in leggero calo rispetto a ventiquattro ore fa: 6,3% contro il 6,7%. Da ieri in Italia sono morte 297 persone per coronavirus. Sono 2.525 i pazienti in terapia intensiva per coronavirus in Italia, 50 più di ieri. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.