MediasetTgcom24 : Covid, 24.036 nuovi casi con 378.463 tamponi e altri 297 decessi #covid - TelevideoRai101 : Covid,24.036 nuovi casi. Superati 3 mln - CorriereUmbria : Covid, 297 morti e 24.036 nuovi casi. Tasso di positività del 6,3% #Covid #pandemia #bollettino… - _marlene1265 : RT @Virus1979C: #covid, Il bollettino di oggi: 24.036 nuovi casi, 297 morti. - Agenzia_Dire : Dal quotidiano #bollettino sul #coronavirus emesso da @DPCgov e @MinisteroSalute emerge un lieve calo del… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 036

Il del in Italia di oggi 5 marzo 2021 registra ancora numeri preoccupanti: 24.casi e 297 morti. In Italia sono stati superati i 3 milioni di casi da inizio epidemia: 3.023.seconda ondata di...In Italia sono stati superati i 3 milioni di casi di coronavirus accertati da inizio epidemia, oltre un anno fa, secondo i dati del ministero della Salute. Oggi infatti i contagi sono 24., portando il totale a 3.023.129. Mentre i decessi sono 297. I tamponi effettuati sono stati 378.463 con l'indice di positività al 6.35%. 'I dati di incidenza mostrano la crescita, illustrano da ...7% di ieri In Italia sono stati superati i 3 milioni di casi di coronavirus accertati da inizio epidemia, oltre un anno fa, secondo i dati del ministero della Salute. Oggi infatti i contagi sono ...Sono 24.036 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Italia , con 297 morti . I tamponi effettuati sono 378.463 per un tasso di ...