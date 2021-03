Covid | 24 036 casi e 297 morti | il bollettino del 5 marzo 2021

(Di venerdì 5 marzo 2021)Italia,oggi 5, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi: 24.036 Decessi: 297 Secondo ildi oggi, venerdì 5, sulin Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 24.036 i nuovi, contro i 22.865 di ieri, e 297 i(ieri erano stati 339). Leggi anche: 1. In arrivo il primo Dpcm di Draghi: tutte le regole in vigore fino a Pasqua / 2., Speranza: “Curva contagi risale in modo significativo in tutte le regioni” / 3. Commissario: fuori Arcuri, Draghi nomina il generale Figliuolo 4. Lo Spallanzani promuove il vaccino russo Sputnik: “Funziona”/ 5. Vaccini, il ...

