Covid-19 | Iss | netto aumento incidenza | vicino a 250 casi per 100mila abitanti

Nella settimana 22-28 febbraio dopo un periodo di crescita si osserva una netta accelerazione nell'aumento dell'incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente (194,87 per 100.000 abitanti (22/02/2021-28/02/2021) vs 145,16 per 100.000 abitanti (15/02/2021-21/02/2021), dati flusso ISS.)

