Covid-19 | il bollettino del 5 marzo | 24 036 nuovi contagi e 297 decessi

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi venerdì 5, comunicherà i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite. Aggiornato lo stato dell’epidemia da-19 diffusasi in Italia da oltre un anno. Stando ai dati odierni del Ministero della Salute, i casi dio dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 3.023.129 con un incremento di 24.036 rispetto a ieri. Ancora L'articolo proviene da YesLife.it.

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (5 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento… - RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - SkyTG24 : ?? #Draghi ha nominato il Generale Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza #Covid19 al posto di Do… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sardegna #Coronavirus #Covid_19 - itapress24 : ?? Bollettino #Coronavirus di oggi #5marzo ?? • 24.036 contagi • 297 morti • 13.682 guariti (378.463 tamponi)… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

il Resto del Carlino

... secondo i dati deldella Regione diffuso dall'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato. ...evidenzia l'assessore D'Amato al termine della videoconferenza della task - force regionale per...in Campania: i contagi di oggi Questo ildi oggi: Positivi del giorno: 2.842 (di cui 341 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 2.286 Sintomatici: 215 * ...È di 505 il totale dei positivi registrati oggi in provincia di Salerno, oggi dal Bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania. Boom di casi a Salerno e Scafati. Ecco nel dettaglio i comuni: ...Perugia, 5 marzo 2021 - Ancora un giorno con più guariti dal Covid che nuovi positivi in Umbria. Dove - in base ai dati della Regione - gli attualmente positivi sono scesi ancora e sono attualmente 7.