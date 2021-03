Covid-19, Galli: “Chiusura scuole necessaria. Situazione difficile da gestire” (Di venerdì 5 marzo 2021) La Chiusura delle scuole è una "scelta necessaria per nuove connotazioni del virus e della pandemia e la presenza di focolai negli istituti". Lo ha detto a Sky TG24 Massimo Galli, virologo del Sacco di Milano, ospite di Timeline. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 marzo 2021) Ladelleè una "sceltaper nuove connotazioni del virus e della pandemia e la presenza di focolai negli istituti". Lo ha detto a Sky TG24 Massimo, virologo del Sacco di Milano, ospite di Timeline. L'articolo .

