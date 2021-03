Covid-19: Friuli e Veneto arancioni, Campania rossa dall’8 marzo. Toscana resta arancione (Di venerdì 5 marzo 2021) La Toscana resta arancione. Covid-19, il governo decide. Da lunedì 8 marzo passano in area arancione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e diventa rossa la Campania L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 5 marzo 2021) La-19, il governo decide. Da lunedì 8passano in areale RegioniVenezia Giulia ee diventalaL'articolo proviene da Firenze Post.

