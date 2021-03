Covid-19, Campania verso la zona rossa. De Luca: “Esplosione di varianti covid” (Di venerdì 5 marzo 2021) “La capacità di contagio delle varianti, specialmente quella inglese, è aggressiva e colpisce la più giovane. La Campania ha numeri preoccupanti. Questo perché nelle settimane scorse c’è stato troppo rilassamento. Sembravamo a ferragosto. Serviva controllo e invece dopo le 18 non c’era nessun controllo“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania nel corso del L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 marzo 2021) “La capacità di contagio delle, specialmente quella inglese, è aggressiva e colpisce la più giovane. Laha numeri preoccupanti. Questo perché nelle settimane scorse c’è stato troppo rilassamento. Sembravamo a ferragosto. Serviva controllo e invece dopo le 18 non c’era nessun controllo“. Lo ha detto il presidente della Regionenel corso del L'articolo .

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid, De Luca: "Campania in zona Rossa" Lo afferma Vincenzo De Luca nell'appuntamento del venerdì su Facebook: "Da oltre una settimana in Campania registriamo oltre 2000 contagi al giorno". Il governatore polemizza per i mancati ...

Covid, parla De Luca: “Nel giro di una settimana completeremo i vaccini al personale scolastico” Sta parlando in questi istanti il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ecco le sue prime dichiarazioni: “Nel giro di una settimana completeremo le vaccinazioni AstraZeneca al personale ...

