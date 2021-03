Cosa si dirà alla Conferenza Stato-Regioni e indici economici. L’agenda di oggi (Di venerdì 5 marzo 2021) Passi avanti sul piano vaccinale: è quanto si attendono dai ministri Speranza e Gelmini i presidenti di Regione riuniti oggi nella Conferenza Stato-Regioni. Questo l’appuntamento principale di un venerdì che vede anche i riflettori accesi sulla diffusione di diversi indici economici italiani ed esteri. Berlino rende noti gli ordini industriali al mese di gennaio, l’Istat diffonde i numeri del commercio al dettaglio sempre a gennaio 2021. Da New York arrivano invece i tassi di disoccupazione del mese di febbraio e la variazione dei salari non agricoli. Bankitalia invece presenta le statistiche su aggregati di bilancio e riserve ufficiali. Da segnalare infine alla Luiss la lectio magistrali sul Futuro dell’Etica con Brunello Cucinelli e Gianni Letta. Ecco gli ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 marzo 2021) Passi avanti sul piano vaccinale: è quanto si attendono dai ministri Speranza e Gelmini i presidenti di Regione riunitinella. Questo l’appuntamento principale di un venerdì che vede anche i riflettori accesi sulla diffusione di diversiitaliani ed esteri. Berlino rende noti gli ordini industriali al mese di gennaio, l’Istat diffonde i numeri del commercio al dettaglio sempre a gennaio 2021. Da New York arrivano invece i tassi di disoccupazione del mese di febbraio e la variazione dei salari non agricoli. Bankitalia invece presenta le statistiche su aggregati di bilancio e riserve ufficiali. Da segnalare infineLuiss la lectio magistrali sul Futuro dell’Etica con Brunello Cucinelli e Gianni Letta. Ecco gli ...

