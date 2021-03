Cosa dobbiamo aspettarci dalla storica visita di Papa Francesco in Iraq (Di venerdì 5 marzo 2021) Non c’è alcuna retorica ma nuda verità nel definire storico il viaggio che il Papa intraprende da oggi in Iraq. Una visita fino all’ultimo sub iudice a causa soprattutto dell’emergenza pandemica da Covi-19, al quale è ultimamente risultato positivo il nunzio apostolico Mitja Leskovar. Ma mercoledì, al termine dell’udienza generale, Francesco ha tagliato corto dicendo Papale Papale: «Il popolo iracheno ci aspetta Non si può deludere un popolo per la seconda volta». Già nel 2000, infatti, Giovanni Paolo II aveva pensato di recarsi in Iraq, «ma la visita fu resa impossibile per le allora condizioni politiche e l’opposizione degli Stati Uniti». A ricordarlo a Linkiesta padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica, che sta accompagnando ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 5 marzo 2021) Non c’è alcuna retorica ma nuda verità nel definire storico il viaggio che ilintraprende da oggi in. Unafino all’ultimo sub iudice a causa soprattutto dell’emergenza pandemica da Covi-19, al quale è ultimamente risultato positivo il nunzio apostolico Mitja Leskovar. Ma mercoledì, al termine dell’udienza generale,ha tagliato corto dicendolele: «Il popolo iracheno ci aspetta Non si può deludere un popolo per la seconda volta». Già nel 2000, infatti, Giovanni Paolo II aveva pensato di recarsi in, «ma lafu resa impossibile per le allora condizioni politiche e l’opposizione degli Stati Uniti». A ricordarlo a Linkiesta padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica, che sta accompagnando ...

