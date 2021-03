Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Sabato 6 Marzo 2021 (Di sabato 6 marzo 2021) Toro attenzione a questa giornata in cui l’umore non sarà al top e potrebbe pure rovinare qualche rapporto. Cancro il primo Sabato del mese di Marzo potrebbe servire per chiarire delle questioni di coppia. Capricorno ottima la giornata di oggi per l’amore e da domani le cose andranno ancora meglio. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per Leggi su periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) Toro attenzione a questa giornata in cui l’umore non sarà al top e potrebbe pure rovinare qualche rapporto. Cancro il primodel mese dipotrebbe servire per chiarire delle questioni di coppia. Capricorno ottima la giornata di oggi per l’amore e da domani le cose andranno ancora meglio. Ecco le previsioni dell’per

francescocosta : E guardate cosa dicono i dati sull'efficacia dei vaccini nel prevenire i casi gravi, cioè quelli che portano ospeda… - fanpage : La Lombardia rischia la zona rossa. Cosa dicono i dati. - fattoquotidiano : L’effetto Conte, almeno sul Movimento, ci sarà. Ecco cosa dicono i sondaggi - Marialu69083212 : #statosociale dicono genere ed è subito in mente mio genere come dice la nostra Giuli... In questo momento mi rappr… - daisynamu : non ho ascoltato il monologo ma adoro tutti i commenti in home che dicono la stessa cosa -