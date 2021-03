Cortina di ferro, Churchill pronuncia il famoso discorso di Fulton (Di venerdì 5 marzo 2021) Il 5 marzo 1946 Winston Churchill pronuncia il celebre discorso sulla “Cortina di ferro” a Fulton, nel Missouri. La “Cortina di ferro” è l’espressione che meglio di tutte ha descritto la divisione del mondo in due blocchi, quello occidentale e quello comunista. Il discorso di Fulton di Churchill “Da Stettino nel Baltico a Trieste nell’Adriatico, una Cortina di ferro è scesa in tutto il continente. Dietro quella linea si trovano tutte le capitali degli antichi stati dell’Europa centrale e orientale. Varsavia, Berlino, Praga, Vienna, Budapest, Belgrado, Bucarest e Sofia, tutte queste famose città e le popolazioni intorno a loro si trovano in quella che io devo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 marzo 2021) Il 5 marzo 1946 Winstonil celebresulla “di” a, nel Missouri. La “di” è l’espressione che meglio di tutte ha descritto la divisione del mondo in due blocchi, quello occidentale e quello comunista. Ildidi“Da Stettino nel Baltico a Trieste nell’Adriatico, unadiè scesa in tutto il continente. Dietro quella linea si trovano tutte le capitali degli antichi stati dell’Europa centrale e orientale. Varsavia, Berlino, Praga, Vienna, Budapest, Belgrado, Bucarest e Sofia, tutte queste famose città e le popolazioni intorno a loro si trovano in quella che io devo ...

