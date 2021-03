Corte Conti Campania: consulenti per indagine su Covid hospital (Di venerdì 5 marzo 2021) – La procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha nominato esperti consulenti tecnici per un’indagine sulla costruzione dei Covid hospital a Napoli, nel parcheggio dell’ospedale del Mare nel quartiere Ponticelli, a Caserta e a Salerno. Lo ha confermato Maurizio Stanco, procuratore regionale, che definisce “di rilievo” il fascicolo istruttorio “riguardante un’ipotesi di rilevante danno erariale relativa alla procedura di gara d’appalto per la costruzione, con moduli prefabbricati, di tre strutture anti-Covid, destinate a realizzare 72 posti letto in terapia intensiva, a Ponticelli, Caserta e Salerno, come da notizie acquisite da tre articoli di stampa e dalle indagini effettuate dalla procura penale di Napoli, inerente ipotesi di reato ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 5 marzo 2021) – La procura regionale delladeidellaha nominato espertitecnici per un’sulla costruzione deia Napoli, nel parcheggio dell’ospedale del Mare nel quartiere Ponticelli, a Caserta e a Salerno. Lo ha confermato Maurizio Stanco, procuratore regionale, che definisce “di rilievo” il fascicolo istruttorio “riguardante un’ipotesi di rilevante danno erariale relativa alla procedura di gara d’appalto per la costruzione, con moduli prefabbricati, di tre strutture anti-, destinate a realizzare 72 posti letto in terapia intensiva, a Ponticelli, Caserta e Salerno, come da notizie acquisite da tre articoli di stampa e dalle indagini effettuate dalla procura penale di Napoli, inerente ipotesi di reato ...

