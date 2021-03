Corruzione, ai domiciliari il primario di chirurgia dell’ospedale di Magenta. Il gip: “Ossessivo nepotismo” (Di venerdì 5 marzo 2021) Corruzione e turbativa d’asta e abuso d’ufficio. Sono i reati contestati al primario di chirurgia all’ospedale di Magenta, Giuliano Sarro. Al medico è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari da parte degli investigatori della Guardia di finanza coordinati dalla procura di Milano. Secondo l’accusa, in cambio dell’assunzione, nel 2017, del figlio alla Applied medical distribution col ruolo di “territory manager associate”, Sarro avrebbe assicurato trattamenti di favore alla multinazionale nella fornitura di ingenti quantitativi di prodotti chirurgici danneggiando così le aziende concorrenti. Il primario, secondo il pm Giovanni Polizzi, ha inoltre consentito alla figlia di visitare privatamente l’interno dell’ospedale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021)e turbativa d’asta e abuso d’ufficio. Sono i reati contestati aldiall’ospedale di, Giuliano Sarro. Al medico è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare agli arrestida parte degli investigatori della Guardia di finanza coordinati dalla procura di Milano. Secondo l’accusa, in cambio dell’assunzione, nel 2017, del figlio alla Applied medical distribution col ruolo di “territory manager associate”, Sarro avrebbe assicurato trattamenti di favore alla multinazionale nella fornitura di ingenti quantitativi di prodotti chirurgici danneggiando così le aziende concorrenti. Il, secondo il pm Giovanni Polizzi, ha inoltre consentito alla figlia di visitare privatamente l’internodi ...

