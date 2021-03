Coronavirus Sicilia, il bollettino del 5 marzo 2021: 519 nuovi casi, tasso di positività al 2,2% (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono 519 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 23.161 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 5 marzo 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 22.678 di cui 21.888 in isolamento domiciliare, 2.374 i guariti. In terapia intensiva i pazienti sono 120, mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 670 (-6 rispetto a ieri). Sono 12 le nuove vittime da Covid-19. Il tasso di positività adesso è al 2,2 %, in lieve risalita rispetto a ieri (+0,2%)I casi città per città.Palermo 221, Catania 128, Messina 28, Trapani 11, Siracusa 24, Ragusa 33, Caltanissetta 14, Agrigento 46, Enna 14. Leggi su mediagol (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono 519 icontagi registrati insu 23.161 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 5. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 22.678 di cui 21.888 in isolamento domiciliare, 2.374 i guariti. In terapia intensiva i pazienti sono 120, mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 670 (-6 rispetto a ieri). Sono 12 le nuove vittime da Covid-19. Ildiadesso è al 2,2 %, in lieve risalita rispetto a ieri (+0,2%)Icittà per città.Palermo 221, Catania 128, Messina 28, Trapani 11, Siracusa 24, Ragusa 33, Caltanissetta 14, Agrigento 46, Enna 14.

