Coronavirus: scoperto nuovo effetto collaterale del vaccino Moderna (Di venerdì 5 marzo 2021) Coronavirus: attenzione al nuovo effetto collaterale del vaccino Moderna. Come e quando si manifesta. Ecco cosa c’è da sapere a riguardo. nuovo effetto collaterale del vaccino ModernaIl vaccino anti Covid Moderna ha registrato l’insorgere di un nuovo effetto collaterale dopo la somministrazione della prima dose. In qualche caso anche dopo la seconda. Il fenomeno è stato riscontrato dai ricercatori del Massachusetts General Hospital di Boston su 12 persone. Vediamo subito come e quando si manifesta questo nuovo effetto collaterale e in quali casi. ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 5 marzo 2021): attenzione aldel. Come e quando si manifesta. Ecco cosa c’è da sapere a riguardo.delIlanti Covidha registrato l’insorgere di undopo la somministrazione della prima dose. In qualche caso anche dopo la seconda. Il fenomeno è stato riscontrato dai ricercatori del Massachusetts General Hospital di Boston su 12 persone. Vediamo subito come e quando si manifesta questoe in quali casi. ...

AngeloCioe : A voler essere iperliberisti anche questa trattativa, 59 anni dopo, potrebbe essere interpretata come cessione allo… - Ognir2 : RT @Lacernman: Sento odore di un inizio di cambiamenti: OMS ha detto che le maschere non servono. Tempestive cure a casa contro il virus fu… - Lacernman : Sento odore di un inizio di cambiamenti: OMS ha detto che le maschere non servono. Tempestive cure a casa contro il… - M1LL0h : @redflat @borghi_claudio @Cartabellotta Ti sei dimenticato le letali varianti! ?????? Che ancora non sanno che roba so… - atestaltasempre : Ma gli scienziati™? non avevano detto che cantare facilitava il contagio?!? Allora questi cosa ci fanno così vicini… -