Coronavirus | positiva Simona Ventura Salta la sua partecipazione al Festival di Sanremo

Coronavirus, Simona Ventura è risultata positiva. Salta la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove era attesa come co-conduttrice. Simona Ventura è risultata positiva al test per la ricerca del nuovo Coronavirus. La nota presentatrice non potrà quindi prendere parte al Festival di Sanremo, dove era attesa come ospite in occasione dell'ultima puntata. La notizia della positività di Simona Ventura è stata comunicata da Amadeus in occasione della conferenza stampa.

