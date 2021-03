Coronavirus, oltre 24mila contagi: il Nord si colora in arancione (scuro), rossa la Campania e metà Emilia Romagna (Di venerdì 5 marzo 2021) Passano in area arancione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, in zona rossa la Campania. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di ... Leggi su today (Di venerdì 5 marzo 2021) Passano in areale Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, in zonala. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di ...

