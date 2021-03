Coronavirus, oggi nel Lazio 1.525 nuovi positivi. Boom di casi a Frosinone, in arrivo nuove misure (Di venerdì 5 marzo 2021) Su oltre 16.000 tamponi e oltre 22.000 antigenici (per un totale di oltre 38.000 test) nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 1.525 nuovi casi positivi (-177 rispetto a ieri). Sono 19 i pazienti deceduti 987 quelli i guariti. “Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%. I casi a Roma città sono a quota 600. Andiamo verso nuove misure nella provincia di Frosinone. Superato il mezzo milione di somministrazioni totali e 150 mila a over 80, classi di età il metodo più veloce. Prenotati 4.400 super fragili e caregiver”- commenta l’assessore D’Amato. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021) Su oltre 16.000 tamponi e oltre 22.000 antigenici (per un totale di oltre 38.000 test) nelle ultime 24 ore nelsi sono registrati 1.525(-177 rispetto a ieri). Sono 19 i pazienti deceduti 987 quelli i guariti. “Diminuiscono ie i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto trae tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%. Ia Roma città sono a quota 600. Andiamo versonella provincia di. Superato il mezzo milione di somministrazioni totali e 150 mila a over 80, classi di età il metodo più veloce. Prenotati 4.400 super fragili e caregiver”- commenta l’assessore D’Amato. Leggi ...

