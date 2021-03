Coronavirus, oggi il nuovo monitoraggio Iss. Italia verso la zona Arancione (e Rossa) (Di venerdì 5 marzo 2021) Emergenza Coronavirus in Italia, il monitoraggio dell’Iss del 5 marzo. Le Regioni che rischiano di cambiare colore in base ai dati. C’è grande attesa per il monitoraggio dell’Iss del 5 marzo, che dovrebbe spingere il ministro Speranza a firmare ordinanze che segneranno il passaggio di diverse Regioni in zona Arancione e in zona Rossa. I dati degli ultimi giorni confermano la tendenza al peggioramento. Aumentano i nuovi casi registrati nel corso delle 24 ore e aumenta la pressione sul sistema sanitario. Al punto che, stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, non si esclude un intervento restrittivo nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare ulteriormente. Emergenza Coronavirus in Italia, si ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 marzo 2021) Emergenzain, ildell’Iss del 5 marzo. Le Regioni che rischiano di cambiare colore in base ai dati. C’è grande attesa per ildell’Iss del 5 marzo, che dovrebbe spingere il ministro Speranza a firmare ordinanze che segneranno il passaggio di diverse Regioni ine in. I dati degli ultimi giorni confermano la tendenza al peggioramento. Aumentano i nuovi casi registrati nel corso delle 24 ore e aumenta la pressione sul sistema sanitario. Al punto che, stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, non si esclude un intervento restrittivo nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare ulteriormente. Emergenzain, si ...

RegioneER : #Coronavirus in Emilia-Romagna a marzo previsto l'arrivo di 626mila dosi di vaccini. A oggi, utilizzato il 76% di q… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 marzo: 20.884 nuovi casi e 347 morti - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 4.757.890 Di cui prime dosi: 3.261.623 Di cu… - news_mondo_h24 : Coronavirus, oggi il nuovo monitoraggio Iss. Italia verso la zona Arancione (e Rossa) - BreakingItalyNe : RT @repubblica: ?? Coronavirus, il monitoraggio settimanale decretera' oggi la nuova mappa: quattro regioni verso l'arancione, due rischiano… -