Coronavirus, nuovo Regolamento europeo: c’è la proroga per le scadenze auto (Di venerdì 5 marzo 2021) Con il nuovo Regolamento europeo c’è stata la proroga per le scadenze che riguardano le nostre auto: si attende la conferma dall’Italia Approvata la proroga relativa alle scadenze auto (Fonte Pixabay)La pandemia causata dal Covid-19 ha duramente colpito tutti i settori dell’industria e dell’economia. In particolare, per contrastare la diffusione del virus, ci sono state moltissime limitazioni soprattutto alla mobilità. Il settore dei trasporti, infatti, ha subito notevoli restrizioni. Recentemente, l’Unione Europea, ha approvato il Regolamento 2021/267, che proroga una serie di scadenze imminenti per le nostre auto. Scopriamo di quali si tratta. ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 5 marzo 2021) Con ilc’è stata laper leche riguardano le nostre: si attende la conferma dall’Italia Approvata larelativa alle(Fonte Pixabay)La pandemia causata dal Covid-19 ha duramente colpito tutti i settori dell’industria e dell’economia. In particolare, per contrastare la diffusione del virus, ci sono state moltissime limitazioni soprattutto alla mobilità. Il settore dei trasporti, infatti, ha subito notevoli restrizioni. Recentemente, l’Unione Europea, ha approvato il2021/267, cheuna serie diimminenti per le nostre. Scopriamo di quali si tratta. ...

