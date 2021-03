Coronavirus | neonati positivi portati da Grosseto al Meyer per febbre alta

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus neonati

LA NAZIONE

Per il persistere dello stato febbrile sono stati trasportati all'ospedale Meyer di Firenze dove, in seguito a tampone, sono risultati entrambi positivi al. I due, trasportati con ...Ai dubbi delle mamme e i papà su gravidanza, bambini e vaccini contro ilrispondono i ... perché 'fortunatamente i dati ad oggi disponibili ci suggeriscono che bambini esembrano ...Le condizioni dei due neonati non sono critiche. Erano arrivati in momenti diversi e da diverse località nell'ospedale maremmano ...Uno dei piccoli è di Grosseto, l’altro è di Follonica e in un caso è risultata positiva la madre; sta meglio la quattordicenne ...