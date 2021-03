Coronavirus nel Lazio, il bollettino del 5 marzo: 19 morti e 1.525 casi in più, 659 a Roma (Di venerdì 5 marzo 2021) Coronavirus nel Lazio, il bollettino di venerdì 5 marzo della regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.525 su oltre 38mila tamponi (16mila molecolari e 22mila antigenici). I ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 marzo 2021)nel, ildi venerdì 5della regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.525 su oltre 38mila tamponi (16mila molecolari e 22mila antigenici). I ...

valigiablu : Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA): 'Le emissioni globali sono tornate a crescere dopo un calo di circa il 6… - RobertoBurioni : Le varianti del coronavirus non sono automaticamente un problema, non è detto che riescano a 'evitare' il vaccino e… - RegioneER : #Covid, in #EmiliaRomagna primi effetti del vaccino: -86% positività nel personale sanitario e -66% nella Cra. Immu… - Activnews24 : ?? Nel #Lazio nelle ultime 24 ore si sono registrati 1525 nuovi casi di #coronavirus e 19 decessi legati al #Covid19… - infoitinterno : Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 5 marzo -