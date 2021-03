Coronavirus | Lombardia in Arancione scuro – LIVE

(Di venerdì 5 marzo 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 11.00 –, è iniziata la terza ondata. Sarà più letale, possibili nuove restrizioni 10.19 –, oggi il nuovo monitoraggio Iss. Italia verso la zona(e Rossa) 9.06 – Vaccino Covid, ritardare la somministrazione della seconda dose è sicuro? 8.15 – Emergenza, la distanza potrebbe non bastare. Come difendersi dalle varianti del Covid 21.30 – Juventus, Rodrigo Bentancur positivo alJuventus19.05 – Vaccino AstraZeneca, il ministro Speranza chiede di estendere la somministrazione agli over ...

zona arancione rafforzata, da oggi 5 marzo e fino al prossimo 14 marzo, con nuove regole e restrizioni per contrastare la diffusione delnella regione. ...Le sedi dislocate a Pavia, Vigevano, Voghera e Salice Terme. Previste 650 iniezioni al giorno, sono 9.500 i potenziali beneficiari ...Non solo la saliva, ma anche le lacrime. Il coronavirus Sars-CoV-2 è stato identificato sulla superficie oculare del 57,1% dei pazienti Covid da un team di ricercatori italiani, autori di uno studio c ...