Coronavirus: l'Italia blocca l'export verso l'Australia di 250mila dosi di vaccino (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Financial Times ha riferito nella giornata di ieri che l'Italia avrebbe bloccato l'invio in Australia di 250 mila dosi di vaccino AstraZeneca-Oxford. La decisione di bloccare l'export dei sieri è stata presa facendo ricordo alle regole che sono state introdotte di recente dall'Unione Europea in merito proprio all'esportazione dei vaccini contro il Covid-19 nelle nazioni fuori dall'UE. Secondo il noto quotidiano inglese, la decisione sarebbe stata presa e notificata ai vertici dell'Unione Europea alla fine della scorsa settimana. Italia primo Paese UE a bloccare l'export dei vaccini anti-Covid Luigi Di Maio ha commentato su Facebook la decisione di bloccare l'export

