Coronavirus | lieve calo delle vittime | oggi sono 297 Stabili i nuovi ricoveri in terapia intensiva | sono 222

askanews_ita : Oggi in Italia 24.036 nuovi casi e 297 morti. Positività in lieve calo #COVID19 #coronavirus… - Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: Dal quotidiano #bollettino sul #coronavirus emesso da @DPCgov e @MinisteroSalute emerge un lieve calo del #tassodipositiv… - giannettimarco : RT @Agenzia_Dire: Dal quotidiano #bollettino sul #coronavirus emesso da @DPCgov e @MinisteroSalute emerge un lieve calo del #tassodipositiv… - Agenzia_Dire : Dal quotidiano #bollettino sul #coronavirus emesso da @DPCgov e @MinisteroSalute emerge un lieve calo del… - 8e30it : Coronavirus, in Calabria Rt a 0.81 ma lieve aumento dei positivi (+260) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lieve

LA NAZIONE

... un'indagine sulle problematiche complesse, e meno indagate, della malattia da nuovo. ...che "i vaccini attuali sono efficaci e sicuri (gli eventuali effetti collaterali sono dientità ...Seppure rispetto a ieri si noti undecremento assoluto, percentualmente la Liguria rimane in una forbice tra il 5 e il 10 per cento di contagi rispetto ai soggetti testati. Sempre alta. La ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati ... Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 273.376 casi di positività, 3.246 in più rispetto a ieri, su un totale di 42.699 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...