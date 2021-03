Coronavirus, la nuova ordinanza di Speranza. I nuovi colori delle regioni (Di venerdì 5 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, Speranza firma la nuova ordinanza: i colori delle regioni dal prossimo lunedì 8 marzo. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza con la quale si decidono i nuovi colori delle regioni. Le ordinanze del Ministro della Salute entrano in vigore dalla giornata di lunedì 8 marzo. La nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza Alla luce delle nuove ordinanze firmate dal Ministro della Salute Roberto Speranza, sono tre le regioni che cambiano colore a partire dal prossimo 8 marzo: 2 ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 marzo 2021) Emergenzafirma la: idal prossimo lunedì 8 marzo. Il Ministro della Salute Robertoha firmato lacon la quale si decidono i. Le ordinanze del Ministro della Salute entrano in vigore dalla giornata di lunedì 8 marzo. Ladel Ministro della Salute RobertoAlla lucenuove ordinanze firmate dal Ministro della Salute Roberto, sono tre leche cambiano colore a partire dal prossimo 8 marzo: 2 ...

