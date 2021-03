Coronavirus Italia, le regioni cambiano colore: resiste in giallo la Sicilia, Lombardia in arancione rafforzato (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuovi colori in Italia.Coronavirus Sicilia, il bollettino del 4 marzo 2021: 560 nuovi casi, tasso di positività al 2,08%Il ministero della Salute dopo il consueto monitoraggio settimanale provvederà a irrigidire le misure su alcune regioni quali la Lombardia che nelle ultime 24 ore ha registrato più di 5mila contagi e che adesso si ritrova in arancione scuro. Vicine alla zona rossa Campania, Emilia Romagna e Abruzzo che potrebbero aggiungersi alle già presenti Molise , Basilicata e Calabria; rischia l'arancione il Lazio mentre lo hanno già raggiunto Friuli Venezia Giulia e Veneto. La Sicilia, al contrario, prova a resistere e resta gialla per la quarta settimana di fila, contagi stabili eccezion fatta per la provincia di Palermo dove ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuovi colori in, il bollettino del 4 marzo 2021: 560 nuovi casi, tasso di positività al 2,08%Il ministero della Salute dopo il consueto monitoraggio settimanale provvederà a irrigidire le misure su alcunequali lache nelle ultime 24 ore ha registrato più di 5mila contagi e che adesso si ritrova inscuro. Vicine alla zona rossa Campania, Emilia Romagna e Abruzzo che potrebbero aggiungersi alle già presenti Molise , Basilicata e Calabria; rischia l'il Lazio mentre lo hanno già raggiunto Friuli Venezia Giulia e Veneto. La, al contrario, prova are e resta gialla per la quarta settimana di fila, contagi stabili eccezion fatta per la provincia di Palermo dove ...

antoguerrera : Lo sostengo da settimane e mi spiace essere allarmista. Ma l'Italia non ha ancora capito che con la cosiddetta 'va… - sole24ore : Università, Italia tra i 5 migliori paesi per la ricerca sul Coronavirus. La Sapienza prima al mondo in «Studi clas… - Antonio_Tajani : Bene la decisione dell’Ema di valutare il vaccino russo #Sputnik come chiesto da @forza_italia .Fare in fretta per… - news_mondo_h24 : Coronavirus, oggi il nuovo monitoraggio Iss. Italia verso la zona Arancione (e Rossa) - AndreaZeoli : RT @OpencovidM: Covid-19 Italia Nuovo grafico sulle varianti nella Dashboard ISS Qualcuno che se ne intende è in grado di interpretarlo?… -