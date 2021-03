Coronavirus Italia, il bollettino del 5 marzo 2021: 24.036 nuovi casi, 297 i decessi (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono 24.036 nuovi casi di Coronavirus, e 297 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 24.036 (ieri 22.865) casi testati: 128288 (ieri 112202) Tamponi (diagnostici e di controllo): 378.463 (ieri 339.635) molecolari: 198630 di cui 21678 positivi pari al 10.91% (ieri 11.46%) rapidi: 179833 di cui 2332 positivi pari al 1.29% (ieri 1.19%) Attualmente positivi: 456.470 (ieri 446.439, +9018) Ricoverati: 20.374, +217 (ieri 20.157, +394) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.525, +50, 222 nuovi (ieri 2.475, +64, 232 ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono 24.036di, e 297 iregistrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 24.036 (ieri 22.865)testati: 128288 (ieri 112202) Tamponi (diagnostici e di controllo): 378.463 (ieri 339.635) molecolari: 198630 di cui 21678 positivi pari al 10.91% (ieri 11.46%) rapidi: 179833 di cui 2332 positivi pari al 1.29% (ieri 1.19%) Attualmente positivi: 456.470 (ieri 446.439, +9018) Ricoverati: 20.374, +217 (ieri 20.157, +394) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.525, +50, 222(ieri 2.475, +64, 232 ...

