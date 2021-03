Coronavirus in Toscana: 11 morti, oggi 5 marzo. E 1.231 nuovi contagi. Batticuore per zona rossa (Di venerdì 5 marzo 2021) I morti per Coronavirus di oggi, 5 marzo, sono 11: si tratta di 6 uomini e 5 donne con età media di 80 anni. E c'è una nuova esplosione di contagi: addirittura 1.231, (1.200 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico) con età media di 43 anni (il 21% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 5 marzo 2021) Iperdi, 5, sono 11: si tratta di 6 uomini e 5 donne con età media di 80 anni. E c'è una nuova esplosione di: addirittura 1.231, (1.200 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico) con età media di 43 anni (il 21% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

