Coronavirus in Toscana | 1 231 nuovi casi età media 43 anni e 11 decessi

(Di venerdì 5 marzo 2021) Le persone ricoverate sono complessivamente 1.236 (34 in più rispetto a ieri), 183 in terapia intensiva (10 in più rispetto a ieri)

Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenzaè 279.818, i tamponi ..., 1.231 casi e 11 morti Continua a salire il numero dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali ...... sulle proposte elaborate dalla Regione, ed in generale anche sul ruolo dei Comuni nel ...dell'Europa che servirà a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia del; ...La Toscana resta in zona arancione. Niente zona rossa per Empoli, Siena e Prato Ieri, 5 marzo, i nuivi casi sono stati 1.231 con un tasso di positivi "lordo" in calo al 4,86% e stabile invece sulle pr ...Giani ha spiegato che ci sono 76 Comuni con numeri da Zona Rossa, ovvero con più di 250 nuovi contagi settimanali ogni 100.000 abitanti. Ma per il momento sono solo 30 quelli che chiuderanno tutte le ...