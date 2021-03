Coronavirus, in Italia l’indice Rt sale a 1,06. Iss: “Netta accelerazione dell’epidemia”. Il Veneto in arancione, attesa per le altre Regioni (Di venerdì 5 marzo 2021) I contagi da Coronavirus in Italia continuano a correre: l’indice Rt nazionale ha superato quota 1, passando da 0,99 di una settimana fa a 1,06. È la fotografia sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese scattata dall’Istituto superiore di sanità nel suo consueto monitoraggio settimanale. Gli esperti rilevano una “Netta accelerazione dell’epidemia” con un’incidenza nazionale che sfiora i 200 (194,87 per 100mila abitanti) con una previsione di ulteriore peggioramento: nei prossimi giorni potrebbe raggiungere quota 250. Sulla base di questi dati, nelle prossime ore la cabina di regia Covid del governo deciderà quali Regioni dovranno passare di fascia. Al momento quel che è certo è lo slittamento del Veneto in arancione: “Siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) I contagi daincontinuano a correre:Rt nazionale ha superato quota 1, passando da 0,99 di una settimana fa a 1,06. È la fotografia sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese scattata dall’Istituto superiore di sanità nel suo consueto monitoraggio settimanale. Gli esperti rilevano una “” con un’incidenza nazionale che sfiora i 200 (194,87 per 100mila abitanti) con una previsione di ulteriore peggioramento: nei prossimi giorni potrebbe raggiungere quota 250. Sulla base di questi dati, nelle prossime ore la cabina di regia Covid del governo deciderà qualidovranno passare di fascia. Al momento quel che è certo è lo slittamento delin: “Siamo ...

