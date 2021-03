Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 marzo: 24.036 nuovi casi e 297 morti (Di venerdì 5 marzo 2021) I dati di venerdì 5 marzo. Superata la soglia dei 3 milioni di casi totali (compresi guariti e decessi) dall’inizio dell’emergenza. Oltre 24 mila contagi in 24 ore, come a inizio dicembre. Con record di tamponi (378.463). Il tasso di positività è 6,3% (ieri 6,7%) Leggi su corriere (Di venerdì 5 marzo 2021) I dati di venerdì 5. Superata la soglia dei 3 milioni ditotali (compresi guariti e decessi) dall’inizio dell’emergenza. Oltre 24 mila contagi in 24 ore, come a inizio dicembre. Con record di tamponi (378.463). Il tasso di positività è 6,3% (ieri 6,7%)

