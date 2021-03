Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore. Più di 3 milioni di casi dall’inizio della crisi (Di venerdì 5 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 marzo Sono più di 24.000 i nuovi casi registrati nel corso delle ultime 24 ore, mentre sono 297 i decessi registrati nella giornata. Persone che hanno contratto il virus: 3.023.129 (+24.036)Deceduti: 99.271 (+297)Ricoverati con sintomi: 20.374 (+217)Ricoverati in terapia intensiva: 2.525 (+50)Attualmente positivi: 456.470 ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 marzo 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal MinisteroSalute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 5 marzo Sono più di 24.000 i nuoviregistrati nel corso24 ore, mentre sono 297 i decessi registrati nella giornata. Persone che hanno contratto il virus: 3.023.129 (+24.036)Deceduti: 99.271 (+297)Ricoverati con sintomi: 20.374 (+217)Ricoverati in terapia intensiva: 2.525 (+50)Attualmente positivi: 456.470 ...

