Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 marzo: 24.036 nuovi positivi (Di venerdì 5 marzo 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, venerdì 5 marzo 2021, registrano 24.036 casi e 222 vittime. Ancora alto il numero dei nuovi positivi giornalieri, come il numero dei decessi rispetto a ieri. Tasso di positività al 6,3%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 456.470 con un incremento di 10.031 casi. 222 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 13.682 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e ancora sopra i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 20.374 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 marzo 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, venerdì 52021, registrano 24.036 casi e 222 vittime. Ancora alto il numero deigiornalieri, come il numero dei decessi rispetto a ieri. Tasso dità al 6,3%. Gli aggiornamenti Gli attualiinsono un totale di 456.470 con un incremento di 10.031 casi. 222 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 13.682 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e ancora sopra i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 20.374 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre ...

